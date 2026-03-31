Moria Casán abrió La Mañana con Moria con un sentido descargo tras la tragedia ocurrida en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, que conmocionó al país.

Un alumno de 15 años mató a tiros a otro chico de 13 este lunes en un colegio. El ataque se realizó con una escopeta y hubo otros ocho chicos heridos.

Moria Casán reveló qué hizo tras la tragedia en una escuela de Santa Fe (eltrece)

Visiblemente afectada, la conductora explicó por qué decidió referirse al tema, a pesar de que suele evitar los hechos policiales en su programa.

“Estamos ahí un poco caíditos porque, debo decir, ayer cuando nos enteramos de esta noticia fatal, de esta tragedia. A mí no me gusta tratar hechos policiales, pero en realidad esto no es un hecho policial más, es un cachetazo de la realidad que te deja medio descolocada”, expresó Moria.

Y profundizó, conmovida: “Fue muy duro, es muy duro lo que pasó, lo que pasa. Cuánta tragedia, cuánta tristeza y cuántas familias destruidas”.

Moria también se puso en el lugar de la comunidad afectada: “Me imagino toda esta gente de San Cristóbal, esos chicos del colegio, cómo hacen para volver a ir. ¡Qué duro todo!”.

Moria Casán reveló qué hizo tras la tragedia en una escuela de Santa Fe

En ese contexto, reveló cómo la impactó personalmente la noticia: “Ayer me agarró un ataque que me suele agarrar siempre cuando pasan estas cosas”.

Luego, Casán contó qué hizo para sobrellevar el momento: “Me fui a pasar con mi familia todo el día, estuve con mis nietos. Necesité el amor de mi familia, estar con ellos, con mi hija, con los chicos”.

“Porque es dura la realidad y yo puedo desdramatizar todo, pero esto no hay manera de desdramatizarlo”, cerró, conmovida Moria Casán.