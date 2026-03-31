El nuevo tráiler de Supergirl se estrenó este martes y no hay más dudas: Krypto, el perro más famoso del universo DC que debutó en Superman el año pasado, es el gran protagonista de la historia. En las imágenes, el can digitalizado se convierte en el centro de los problemas para Kara Zor-El, que deberá encontrar un antídoto en menos de tres días para salvarlo tras un misterioso ataque con la ayuda de Lobo.

La consigna es clara: si hay algo más importante que salvar a la humanidad, es salvar a tu perro. Así lo deja en claro el avance, que pone a la heroína en una misión personal y emotiva, con el tiempo jugando en su contra.

Escena de Supergirl (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

El tráiler anticipa una Supergirl mucho más rebelde y descontracturada, interpretada por Milly Alcock, que se despega del estilo clásico de su primo Superman. La película, dirigida por Craig Gillespie y con guion de Ana Nogueira, marca la segunda entrega del renovado Universo DC bajo la mirada de James Gunn y Peter Safran.

La estética y el humor recuerdan a la saga de Guardianes de la Galaxia, otro de los éxitos de Gunn, aunque en este caso él no está a cargo de la dirección ni del guion. La historia promete acción, emoción y una heroína con mucha personalidad, que ya dejó su huella en los minutos finales de la película de Superman.

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El avance también revela el esperado debut de Jason Momoa como Lobo, el mercenario cazarrecompensas que acompañará a Supergirl en parte de la aventura. Además, Matthias Schoenaerts se pone en la piel de Krem de las Colinas Amarillas, el villano que pondrá en jaque a la protagonista.

Escena de Supergirl (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

La película llega con grandes expectativas tras el éxito de Superman, que recaudó 618 millones de dólares el año pasado. Ahora, el desafío es mantener la calidad y conquistar a los fans con una propuesta fresca y diferente.

Supergirl aterriza en los cines el 24 de junio y será la última entrega antes de la posible compra de Warner Bros. por parte de Paramount, prevista para fin de año. La historia de Superman continuará en 2027 con Man of Tomorrow, donde David Corenswet volverá a ponerse el traje del Hombre de Acero y Milly Alcock tendrá un papel destacado.

Póster de Supergirl (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

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