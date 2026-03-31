En la recta final de la temporada de verano, Fuerza Bruta AVEN, la compañía teatral argentina más exitosa de los últimos años anuncia que Ramiro “Toti” Spangenberg, el joven emergente actor argentino y participante destacado del elenco de la serie Margarita será parte de la función del 2 de abril.

Toti tiene 23 años y es el protagonista masculino de Margarita, la serie de Cris Morena disponible en la plataforma Max y en Telefe, donde da vida a Merlín.

Fuerza Bruta suma a Toti Spangenberg en la recta final de Aven (Foto de prensa)

Músico multiinstrumentista y cantante, comenzó su formación actoral en 2021 en Otro Mundo, la escuela artística de Cris Morena, y al poco tiempo ya filmaba la tira que lo consagraría en la pantalla chica.

Desde su estreno el 2 de septiembre de 2024, Margarita se convirtió en la serie argentina más vista en América Latina, y ya fue renovada para una segunda y tercera temporada. Su participación en AVEN representa un nuevo desafío artístico para este joven talento, que llega al espectáculo con toda la energía y el carisma que lo caracterizan.

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Durante estos meses, AVEN logró consolidarse como una experiencia colectiva donde la audiencia y la puesta en escena se funden en un solo ritmo. La respuesta del público ha sido constante, agotando localidades semana tras semana y posicionando a la obra como una de las propuestas más potentes y originales de la cartelera actual.

Para quienes aún no han formado parte de esta experiencia, esta semana final representa la última oportunidad de ver en vivo una producción que desafía los límites técnicos y físicos del teatro convencional, con funciones de jueves a sábados a las 21hs y domingos 20hs, hasta el 5 de abril inclusive.

Estrenada en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.

Nacida en 2003 de la mano de exmiembros de De La Guarda, Fuerza Bruta se ha consolidado como la compañía teatral argentina más exitosa del mundo, fusionando el teatro de acción con experiencias sensoriales que han cautivado a más de 6,8 millones de espectadores en 31 países.