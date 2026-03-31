El hijo de Piñón Fijo vivió un momento de extrema tensión durante un viaje por Brasil luego de protagonizar un accidente en plena ruta mientras circulaba junto a su pareja a bordo de su motorhome.
El episodio fue revelado en Desayuno Americano (América TV), donde se conocieron detalles del susto que atravesó la familia durante el fin de semana.
El incidente ocurrió cuando el hijo de Piñón Fijo regresaba desde Recife y manejaba por una ruta brasileña a velocidad moderada.
Todo cambió en cuestión de segundos cuando una camioneta que circulaba delante suyo perdió un objeto de gran tamaño que terminó generando una peligrosa situación en la carretera.
EL MAL MOMENTO DEL HIJO DE PIÑÓN FIJO EN BRASIL
El propio Jeremías, hijo del reconocido animador infantil, envió un audio al programa para llevar tranquilidad y explicar lo ocurrido.
“Gracias por preocuparse, por suerte estamos bien. Cuando volvíamos de Recife, íbamos por la ruta a unos 80 kilómetros por hora. Nos pasa una camioneta y cuando se reincorpora al carril, porque se le venía un auto de frente, se le desprende un tanque de agua gigantesco y se nos viene para nosotros”, relató en el mensaje que fue difundido por el periodista Santiago Sposato.
El impacto emocional del momento fue inmediato. El conductor del motorhome tuvo que reaccionar rápidamente para evitar un accidente mayor.
“Ese momento fue duro porque pensás lo peor, se empezó a bambolear el motorhome y pensé que se daba vuelta. Por suerte lo pude controlar y no pasó nada y quedó en eso”, concluyó.