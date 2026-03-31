La conmoción y el dolor atravesaron la cobertura del velorio de Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe. En medio de ese clima, la periodista Paula Bernini vivió uno de los momentos más duros de su carrera: se quebró al aire al ver el ataúd del adolescente y no pudo contener las lágrimas.

Desde la puerta de la sala velatoria, Bernini relató el clima de tristeza que se vivía en la comunidad. Pero la escena la sobrepasó cuando el féretro de Ian fue trasladado hacia el coche fúnebre.

Paula Bernini en la cobertura del asesinato de Ian Cabrera en Santa Fe (Fotos: capturas TN)

“Es imposible contener las lágrimas”, alcanzó a decir con la voz entrecortada, mientras describía el instante en que la familia —los padres, la hermana y los abuelos— acompañaba el cajón en medio de un llanto desgarrador.

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“Es un cajoncito…”, murmuró la cronista, visiblemente afectada, marcando la dimensión más dura de la tragedia: la muerte de un chico que, hasta el día anterior, solo había ido a la escuela como cualquier otro.

La cobertura mostró cómo la comunidad de San Cristóbal quedó completamente golpeada por lo ocurrido. Lejos de reacciones violentas o pedidos desesperados de justicia, predominó un clima de respeto, silencio y acompañamiento a la familia de la víctima. Muchos vecinos se acercaron con velas, otros siguieron el cortejo en autos y motos, y las lágrimas se multiplicaron en cada esquina.

Paula Bernini en la cobertura del asesinato de Ian Cabrera en Santa Fe (Fotos: capturas TN)

El caso de Ian Cabrera generó una fuerte conmoción a nivel nacional y reabrió debates sobre la violencia en las escuelas, la salud mental en adolescentes y el rol de los adultos ante señales de alerta. Pero, más allá de las discusiones que vendrán, la imagen de su despedida —con un pueblo entero paralizado por el dolor— quedó grabada como una de las postales más tristes de esta tragedia.

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