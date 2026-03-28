Christian Sancho visitó Implacables y habló a corazón abierto sobre su presente personal.

En pareja con Celeste Muriega, el actor aseguró que está muy enamorado, aunque aclaró que, por el momento, no tienen planes de agrandar la familia.

Sin embargo, no dudó en expresar el enorme orgullo que siente por su hija Camille, fruto de su relación con Valeria Britos.

La joven, nacida en 2001, tiene 24 años, vive en Europa y está a punto de recibirse de ingeniera química.

El orgullo de Christian Sancho por su hija Camille (captura de elnueve)

El orgullo de Christian Sancho por su hija Camille

“Está por recibirse. Cumple 25 años el 3 de abril, ya somos todos arianos, puro fuego”, contó entre risas en el programa que conduce Susana Roccasalvo.

Actualmente, Camille se encuentra en Europa persiguiendo su vocación.

“Está trabajando y estudiando en España. Ahora está en Malta. Es una persona que ha seguido sus sueños, es muy consecuente con lo que quiere”, destacó.

Sancho también reflexionó sobre lo que significó para él acompañar la decisión de su hija de irse del país: “Yo al principio me costó mucho que se vaya. Pensaba: ‘¿Qué es lo que uno no le está dando para que necesite irse?’. Pero es lo mismo que me pasó a mí cuando tenía 18 años y me fui a Europa”.

En ese sentido, valoró el esfuerzo y la determinación de la joven desde muy chica: “A los 16 años hizo un cursillo para ver si tenía las condiciones para seguir esa carrera. Durante dos años se levantaba los sábados a las 8 de la mañana para prepararse. Es una carrera muy difícil, y ella siempre tuvo claro que quería eso”.

“Cuando uno ve ese compromiso, ¿cómo no la va a dejar cumplir su sueño?”, cerró el actor, visiblemente emocionado.