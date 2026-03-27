Después de semanas atravesadas por la preocupación y la angustia, Muni Seligmann decidió hacer una pausa junto a su familia y emprender un viaje por Europa para dejar atrás el difícil momento que vivieron tras el accidente doméstico que sufrió su bebé.

La animadora infantil compartió imágenes de las vacaciones y llevó tranquilidad a sus seguidores sobre la evolución de su hijo Vicente.

El destino elegido por Muni Seligmann fue Italia, desde donde publicó una postal familiar frente al Coliseo Romano: “Nuestras vacaciones en familia. Tiempo de calidad y de recargar energías. Los chiquitos felices y eso es todo”.

Muni Seligmann y su familia viajaron a Europa luego del accidente de su bebé: “Recargar energías” | Créditos: Instagram @soymuni

MUNI SELIGMANN Y SU FAMILIA, EN EUROPA

La escapada llegó luego del fuerte susto que generó el accidente del pequeño, quien sufrió una fractura de cráneo tras caerse del cambiador de su habitación.

El episodio generó gran repercusión en redes sociales, donde la actriz decidió contar personalmente lo sucedido para evitar especulaciones y compartir el proceso de recuperación.

Muni Seligmann y su familia viajaron a Europa luego del accidente de su bebé: “Recargar energías” | Créditos: Instagram @soymuni

Días después del accidente, Seligmann relató la conversación que mantuvo con el equipo médico.

“La neurocirujana nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado. Esto tarda de tres a seis meses en soldarse solo”, explicó.

Además, contó que el niño utiliza un casco protector en distintos momentos del día por recomendación profesional. “Me da tranquilidad para que él pueda seguir moviéndose”, señaló.