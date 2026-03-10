Muni Seligmann quedó en el centro de una fuerte polémica en las redes sociales luego de compartir un angustiante episodio familiar: su bebé Vicente, de apenas 10 meses, sufrió una caída del cambiador y se fracturó el cráneo.

La animadora infantil contó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram y explicó que, si bien la fractura existió, afortunadamente no tuvo desplazamiento, por lo que el pequeño pudo recuperarse bajo control médico.

Sin embargo, su relato generó una inesperada ola de críticas. Frente a los comentarios que comenzaron a circular, la artista decidió grabar varias historias para explicar por qué eligió contar lo sucedido.

“En mi cuenta me gusta contar las cosas lindas y a veces también las no lindas, porque tienen que ver con la maternidad y con lo que a veces cargamos las mujeres”, expresó mirando a cámara.

“Sobre todo es mucha culpa cuando pasan estas cosas. También hay que contarlo y naturalizarlo. No está bueno que suceda, pero sí son cosas que pasan”, agregó.

Con el correr de las horas, algunos usuarios comenzaron a difundir una versión que la indignó: que se habría ido de viaje mientras su hijo permanecía internado. Ante eso, Muni fue contundente: “Subieron por ahí cosas que no son. Cuando pasó lo de Vicente, que estuvimos tres días internados, yo me quedé acá, no me fui de viaje. ¡Me quedé internada, por Dios y la Virgen!”, aseguró.

Luego, Muni explicó cómo fueron los días posteriores al alta médica de su bebé. Según detalló, su marido tenía un viaje laboral programado y decidió hacerlo recién cuando los médicos confirmaron que el niño podía volver a su casa: “Cuando le dieron el alta, mi marido tenía esa misma noche un viaje por laburo. Él no iba a ir hasta que le dieron el alta a Vicente”, relató.

La animadora también contó que, en ese momento tan sensible, recibió la ayuda clave de su madre: “Ahí fue cuando se vino mi mamá de viaje para acá y estuvo como diez días en Buenos Aires conmigo ayudándome”, explicó.

Finalmente, Seligmann aclaró que el viaje que generó la polémica ocurrió mucho después y con autorización médica: “Estuvimos acomodando toda la casa, tuve los turnos con la neurocirujana y ahí recién me dijo: ‘Si vos tenés este viaje por delante, andá tranquila. No pasa nada’”, cerró, contundente.

