Muni Seligmann compartió con sus seguidores el angustiante momento que atravesó recientemente con su hijo Vicente, de apenas 10 meses, quien sufrió un grave accidente doméstico que le provocó una fractura de cráneo.

La conductora infantil explicó el motivo por el que había estado ausente de las redes sociales y decidió relatar lo sucedido para llevar tranquilidad, ya que el pequeño se encuentra fuera de peligro.

El hijo de Muni Seligmann sufrió un grave accidente: “Tuvo fractura de cráneo”

“El motivo por el que estuve desaparecida de las redes tiene que ver con un accidente doméstico que tuvimos no hace mucho. Resulta que mi chiquitito, de diez meses, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Yo escuché el estruendo, no estaba con él en ese momento sino que había otras personas”, contó Muni en el video que subió a Instagram con visible angustia.

Tras el golpe, Vicente fue trasladado rápidamente para recibir atención médica: “Lo llevamos a su pediatra de cabecera que estaba en el hospital y de ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer una tomografía y otros análisis médicos. Nos dijeron que tenía fractura de cráneo”.

Afortunadamente, dentro de la gravedad del cuadro, el diagnóstico trajo un dato tranquilizador: el hueso no se desplazó, lo que evitó complicaciones mayores para el bebé.

“Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario pero me da tranquilidad, para que él pueda seguir moviéndose”, explicó la artista sobre la recuperación de su hijo.