La frustrada vuelta televisiva de Fabián Doman volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtraran las imágenes promocionales que el conductor había realizado para el programa que finalmente no saldrá al aire por la pantalla de El Nueve.

El material fue mostrado públicamente por el periodista Juan Etchegoyen durante su ciclo digital Mitre Live, donde reveló detalles inéditos de la interna.

El conductor Fabián Doman estuvo muy cerca de concretar su regreso a la televisión abierta, pero la cancelación del proyecto generó polémica y versiones cruzadas, especialmente por la participación de la productora Kuarzo Entertainment Argentina.

Al presentar el tema, Etchegoyen recordó: “Ustedes saben que la semana pasada conté que a Fabián Doman le habían cancelado el programa para que salga en otro momento. Mi info es que el programa no se va a hacer y más que postergación es cancelación”.

Así fue la sesión de fotos de Fabián Doman antes de la cancelación de su programa de TV | Créditos: Captura Mitre Live

QUÉ PASÓ CON FABIÁN DOMAN

El conductor ya había realizado toda la etapa promocional previa al estreno. “Tengo en mi poder las fotos que le sacaron a Fabián para promocionar el programa, obviamente antes de la cancelación. La verdad una pena que no se haga porque había expectativa y ojalá que se retome en algún momento”, agregó Etchegoyen.

Así fue la sesión de fotos de Fabián Doman antes de la cancelación de su programa de TV | Créditos: Captura Mitre Live

Las imágenes muestran a Doman posando con un tono distendido y alegre, en línea con el formato del ciclo que iba a conducir.

Etchegoyen también reveló el malestar que habría generado la decisión final en el conductor. “Hubo un problema y enojo de Fabián con razón porque le hicieron perder el tiempo para algo que no tenían confirmado que iba a hacerse”, expresó durante su emisión.