La aventura de Fabián Doman como figura de A24 terminó de forma abrupta, ya que el propio periodista anunció en un video que fue desvinculado de la empresa y apuntó fuerte contra las autoridades del canal.

“No estaré este año en el canal de noticias A24 y no ha sido por decisión mía”, comenzó en Instagram el también fugaz expresidente de Independiente.

En un tono más serio, Doman acusó: “Esta noticia me la acompañaba de otra, que es la opacidad y la irregularidad que ha tenido todo este proceso de desvinculación mía de la empresa”.

“En el mes de diciembre, el director periodístico Juan Cruz Ávila, en dos oportunidades, me confirmó que yo estaría este año en la 24. Inclusive, el último programa que hice el 19 de diciembre me despedí de ustedes diciendo que hoy, lunes 2 de febrero, me reencontraría a partir de las 23 horas”, ventiló la interna del multimedios.

Entonces continuó: “Cuando volví de vacaciones, después de intentar sin éxito alguno conversar con alguien, recibí una llamada el lunes pasado diciéndome de una gerencia que estaban estudiando la posibilidad de que yo pasase a los domingos, pero que continuaran la semana... Nadie se puso en contacto conmigo”.

“Cuando pregunté las razones por las que el programa no seguiría, teniendo en cuenta que ha tenido muy buen nivel de audiencia, de rating, tenía el share más alto del prime time, estábamos súper vendiosos en publicidad, no obtuve respuesta alguna. Hasta que finalmente se ha confirmado que no estaré”, planteó.

En ese punto Doman explotó: “No me pasó nunca que me confirmen, te den de vacaciones, que cuando vuelvo ese trabajo no está. Tenía otras propuestas de trabajo en otros canales, a los que por supuesto dije que no”.

“El canal tiene el derecho de contratarme o no. Lo que me asiste a mí es el derecho a que me lo informen de manera oficial, y en tiempo, y en forma, y por quien me contrató. Bueno, eso no sucedió. Y eso llena este proceso de dudas, de preguntas sin respuestas. ¿Qué los llevó a cambiar de opinión?“.

“Por educación y por decoro hay cosas que todavía no contaré, pero en su momento sí lo haré”, remató picante Fabián Doman contra A24 y Juan Cruz Ávila.