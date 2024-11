Fabián Doman y Adrián Sack se cruzaron en pleno vivo del noticiero de A24 en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Es muy mal presidente Joe Biden Adrián”, se lo escucha decir al conductor.

“Bueno, no hace falta que me grites”, le contestó el periodista en el movil desde el país americano y Doman se defendió: “No te estoy gritando”. “Yo te digo que vivo aca, no soy el dueño de la razón pero te digo la verdad...”, siguió Sack.

Adrián Sack y Fabián Doman se cruzaron en pleno aire.

“Adrián estás nervioso porque perdieron los demócratas, te pones nervioso con Prado, le contestas mal, a mí también”, le dijo luego Fabián y el cronista retrucó: “No estoy nervioso, estoy hablando con cada uno de ustedes”.

EL MOMENTO EN QUE FABIÁN DOMAN ECHO DEL AIRE A FABIÁN SACK

Como el ida y vuelta con el corresponsal de Estados Unidos no terminaba, Fabián Doman decidió poner fin al momento de tensión y sacó el aire a Fabián Sack de A24.

“Sí, Adrián, a todos nos contestas mal, calmate y volves en cinco minutos”, le dijo el conductor al periodista, quien acusó: “Me estas maltratando”. Así es que Doman le puso fin a la discusión y cerró: “Hablá solo Adrián”.

