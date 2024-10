La puja que mantienen las hijas de Jorge Lanata con la esposa del periodista, Elba Marcovecchio, llevó a Fabián Doman a comparar a la abogada con su colega Matías Morla por la forma asumiendo un paralelismo entre el conductor de PPT y Diego Maradona.

En diálogo con Ángel de Brito, y frente a Dalma Maradona, Doman fue consultado sobre la situación que se vive en torno a Lanata, y fue contundente a la hora de expresar esta comparación. “Morla... Yo se lo dije a ella”, confesó.

“Lo puedo decir porque se lo dije a Elba en una conversación telefónica, en privado”, aseguró Doman. “Yo se lo dije a Elba, siempre que una mujer que se casa legalmente con un señor con hijos grandes tiene que haber un milagro muy grande para que ese rompecabezas encaje”, recordó.

FABIÁN DOMAN COMPARÓ A ELBA MARCOVECCHIO CON EL EXABOGADO DE DIEGO MARADONA

“Vos de movida arrancaste uno a cero abajo. Después de los videos que circularon sos Matías Morla. No hay más batalla, se terminó y ella me dijo ‘te respeto mucho lo que me decís’”, agregó Doman frente a Ángel, que fue cliente de Marcovecchio años atrás.

En LAM, De Brito contó que tras escuchar estas declaraciones se puso en contacto con Marcovecchio para corroborar su veracidad y ella le dijo: “No recuerdo haber charlado con Doman y haber escuchado eso, porque ese día yo estaba llorando cuando hablábamos porque fue el día post los videos que circularon. No me acuerdo de que me haya dicho esa comparación y ciertos consejos”.

No se quedó ahí Marcovecchio, que dijo también: “No te puedo decir que Doman miente, pero no lo recuerdo, pero yo soy la esposa no solo la abogada. No le vendí nada, no le saqué sus empleados para ponerle míos, no me quedé con su marca. Lo que sí, le hice ganar plata”.

