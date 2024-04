El viernes pasado, Fabián Doman abandonó intempestivamente Buenos días América (BDA), el noticiero que tomó a su cargo en el verano ante la salida de Antonio Laje. Y si bien Mercedes Mendoza dijo que era por un problema de salud, Pamela David dijo algo totalmente diferente.

“¿Qué pasó con ‘abanDoman’? ¡Nadie me quiere contestar! Se fue Doman y estaba todo el equipo saludando. Un beso grande. No sé qué pasó, lo digo de verdad”, se atajó Pamela, que empezó su programa inmediatamente después de BDA.

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se hicieron eco de los tweets de Pablo Montagna en los cuales refería que Doman “no estuvo al aire este lunes por decisión del canal”. “En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen…”, reprodujo el periodista.

QUÉ PASARÁ CON FABIÁN DOMAN TRAS DEJAR EN VIVO EL NOTICIERO DE AMÉRICA

En este sentido, los Socios arriesgaron que Doman había sido despedido de América por dejar el aire y que el gerente de RRHH estaba esperándolo en la puerta para impedirle el paso, aunque a los pocos minutos les llegó una confirmación de que el conductor se estaba reuniendo con la gerencia del canal de Palermo.

Por la tarde, en El impertinente, Tomi Dente se comunicó con la producción de BDA que le informaron que “el equipo sigue” aunque quizá “la cabeza” se vaya ya que está “abocada a otro proyecto”.

Finalmente, Dente reveló que, desde este martes, a las 6.45 de la mañana Doman volverá a la conducción del ciclo, con la diferencia que a partir de la semana pasada lo hará 45 minutos antes de lo habitual ya que en esta negociación corrió en desventaja, tal como lo aseguró Luis Ventura en A la tarde.

