El enfrentamiento entre Fede Bal y Coscu volvió a estallar en redes sociales y sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, ironía y fuertes acusaciones.

Lo que parecía una vieja disputa olvidada resurgió con declaraciones del actor que no pasaron desapercibidas en el mundo digital.

Todo comenzó cuando Fede Bal recordó en una entrevista cómo se originó el conflicto, en los primeros años del auge del streaming en Argentina.

Según su versión, el episodio se desencadenó por un malentendido: en una transmisión en vivo, reconoció que no sabía quién era Coscu y hasta pronunció mal su nombre. Ese gesto, aparentemente menor, habría sido el detonante del enojo del influencer.

Con el paso del tiempo, el actor aseguró haber intentado recomponer la relación, incluso con un pedido de disculpas directo. Sin embargo, sostuvo que la tensión nunca se disipó del todo e insinuó que esa mala relación podría haber tenido consecuencias en su participación en ciertos eventos vinculados al streaming.

El fuerte e inesperado cruce entre Fede Bal y Coscu: “Sos un inútil” | Créditos: Captura X

TENSIÓN ENTRE FEDE BAL Y COSCU

Lejos de alimentar la polémica, Bal buscó bajarle el tono en sus declaraciones más recientes. Aseguró que no tiene vínculo con el streamer y que, desde su lado, el tema no tiene mayor relevancia. Pero del otro lado la reacción fue muy distinta.

El fuerte e inesperado cruce entre Fede Bal y Coscu: “Sos un inútil” | Créditos: Captura X

Coscu recogió el guante casi de inmediato y respondió con dureza desde sus redes sociales. Con un mensaje directo y sin filtro, apuntó contra el actor y lo descalificó públicamente. La frase “sos un inútil” fue la que encendió definitivamente la polémica y se viralizó en cuestión de minutos.

El streamer no solo negó haber influido en decisiones laborales de Bal, sino que también redobló la apuesta con un tono desafiante y provocador. En sucesivos posteos, dejó en claro que no piensa moderar su estilo ni cambiar su forma de expresarse en redes, reforzando su perfil frontal que lo caracteriza dentro de la escena digital.