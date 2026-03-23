Cada semana, el Movistar Arena cuenta con artistas para todos los gustos y del 23 al 30 de marzo de 2026 no será la excepción.
El popular estadio con capacidad para 15.000 espectadores albergará a artistas locales e internacionales para distintos públicos.
En el Movistar Arena tocarán -esta semana- Il Volo y Dread Mar I, entre otros, además de contar con un festival llamado “Love The 90’s”.
MOVISTAR ARENA: SHOWS DEL 23 AL 30 DE MARZO
- 23 de marzo - Il Volo. El combinado italiano que fusiona ópera y pop lírico se presentará este lunes en el estadio de Villa Crespo.
- 27 de marzo - Dread Mar I. La mítica banda de reggae celebra dos décadas de trayectoria.
- 28 de marzo - Love The 90’s. El festival tiene artistas confirmados: Haddaway, Jenny de Ace of Base, La Bouche, Dr Alban, Alice Dj, Proyecto Uno, Mr President, Snap!, Daisy Dee de Technotronic, Corona, Safri Duo, Ann Lee, Whigfield, Paradisio, Jumper Brothers.
- 29 de marzo - Steve Hackett & Genetics. El guitarrista de Genesis se une a la banda tributo.