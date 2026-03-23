Cada semana, el Movistar Arena cuenta con artistas para todos los gustos y del 23 al 30 de marzo de 2026 no será la excepción.

El popular estadio con capacidad para 15.000 espectadores albergará a artistas locales e internacionales para distintos públicos.

En el Movistar Arena tocarán -esta semana- Il Volo y Dread Mar I, entre otros, además de contar con un festival llamado “Love The 90’s”.

Quién toca en el Movistar Arena: cuáles son todos los recitales del 23 al 30 de marzo

MOVISTAR ARENA: SHOWS DEL 23 AL 30 DE MARZO

23 de marzo - Il Volo. El combinado italiano que fusiona ópera y pop lírico se presentará este lunes en el estadio de Villa Crespo.

Quién toca en el Movistar Arena: cuáles son todos los recitales del 23 al 30 de marzo Por: REUTERS