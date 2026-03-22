Desde que Kylian Mbappé llegó a España en 2024 para comenzar su etapa en el Real Madrid, su vida fuera de la cancha también despertó una enorme curiosidad. El delantero francés no solo aterrizó como una de las grandes figuras del fútbol mundial, sino que también se instaló en una impresionante mansión ubicada en La Finca, uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

La propiedad, que durante años perteneció al exjugador del club blanco Gareth Bale, fue adquirida por Mbappé por una cifra cercana a 11 millones de euros. Se trata de una vivienda de más de 1.200 metros cuadrados construidos dentro de una parcela de casi 3.000 metros, diseñada como un auténtico resort privado.

LA MANSIÓN DE KYLIAN MBAPPÉ EN LA FINCA

La residencia se encuentra dentro de La Finca, una urbanización situada en Pozuelo de Alarcón, considerada uno de los enclaves residenciales más seguros y exclusivos de España.

En este lugar viven deportistas de élite, empresarios y celebridades que buscan privacidad y máxima seguridad. Para Mbappé, el entorno resultó ideal para comenzar su nueva etapa en Madrid.

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La vivienda destaca por su arquitectura moderna y minimalista, donde predominan materiales como piedra natural, madera y enormes superficies acristaladas que conectan el interior con el jardín.

Las grandes cristaleras permiten que la luz natural inunde los espacios, generando una sensación de amplitud y elegancia en cada rincón de la casa.

OCHO DORMITORIOS Y ONCE BAÑOS

Las dimensiones de la propiedad son impactantes. El interior cuenta con ocho dormitorios, muchos de ellos diseñados como suites privadas, y once baños, además de varios salones y terrazas distribuidas en distintos niveles.

La decoración responde al concepto conocido como “lujo silencioso”, con tonos neutros, muebles contemporáneos y materiales de alta calidad que transmiten elegancia sin excesos.

La mansión de Kylian Mbappé en Madrid. Crédito: Instagram

Entre los detalles que se han visto en algunas imágenes compartidas por el propio futbolista destaca una televisión de la firma Loewe, cuyo valor puede alcanzar los 15.000 euros.

CINE PRIVADO Y ZONA WELLNESS

Uno de los espacios más llamativos de la casa es la sala de cine privada, equipada con pantalla gigante, moqueta y sofás diseñados para recrear la experiencia de una sala de proyección profesional.

La mansión también cuenta con una completa zona wellness, pensada para el descanso y la recuperación física del futbolista.

La mansión de Kylian Mbappé en Madrid. Crédito: Instagram

Entre las instalaciones se incluyen piscina climatizada interior, sauna y jacuzzi, elementos ideales para la recuperación muscular tras entrenamientos o partidos.

UN JARDÍN QUE FUNCIONA COMO RESORT

El exterior de la propiedad también es protagonista. El jardín está diseñado como un espacio de ocio al aire libre, donde destaca una espectacular piscina infinity rodeada de zonas de descanso.

Pero la parcela ofrece mucho más: campo de fútbol, pista de baloncesto y un pequeño green de golf, este último instalado por el anterior propietario, Gareth Bale, conocido por su pasión por este deporte.

La mansión de Kylian Mbappé en Madrid. Crédito: Instagram

Todo el conjunto convierte la residencia en un complejo prácticamente autosuficiente, pensado para combinar descanso, deporte y privacidad.