Un verdadero bombazo sacudió las redes sociales y el mundo del espectáculo internacional: Ester Expósito y Kylian Mbappé quedaron en el centro de todas las miradas tras la filtración de fotos que los muestran juntos en distintos puntos de Europa.

La actriz española, de 26 años, y el delantero francés, de 27, habrían coincidido primero en Madrid y luego en París, según versiones que circularon en medios y cuentas especializadas en farándula.

Los rumores explotaron cuando testigos aseguraron que la supuesta pareja fue vista compartiendo una cena en un restaurante con vista a la Torre Eiffel, donde se mostraron muy cercanos y pasaron varias horas juntos.

El dato que encendió las especulaciones: una cita en París y un beso en un bar

El viernes 6 de marzo, el bloguero francés Aqababe publicó en X (ex Twitter) una información que terminó de encender la mecha: “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”.

Mbappé y Expósito. Foto: X @anti_boti

Las imágenes del encuentro, difundidas por Aqababe, se viralizaron en cuestión de minutos y multiplicaron las teorías entre los seguidores de ambos. Aunque ni Ester ni Mbappé hablaron públicamente sobre el tema, la posibilidad de un romance entre una de las actrices más populares de España y una de las máximas figuras del fútbol mundial ya es tendencia global.

El detalle en Instagram que no pasó desapercibido

Los fans más atentos detectaron otro dato clave: Ester Expósito y Kylian Mbappé se siguen mutuamente en Instagram. Para muchos, este gesto es una señal de que el vínculo podría haberse iniciado a través de las redes sociales y que la relación va más allá de simples encuentros casuales.

Ester Expósito estrenó una apuesta de alto verano que fue furor en Instagram. (Foto: Instagram/@ester_exposito)

Por ahora, todo es misterio y especulación. Pero lo cierto es que la foto juntos y los rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ya se convirtieron en uno de los temas más comentados del momento, tanto en Europa como en el resto del mundo.