Erika de Sautu Riestra vive un momento especial gracias al éxito de su papel como Olga Giuliani en la serie En el Barro. En ese contexto, Erika decidió abrir su corazón y reflexionar sobre la fuerte conexión que siente con el personaje, una mujer que enfrenta las adversidades con resiliencia.

En una entrevista reciente en Infobae al Mediodía, la actriz explicó que el vínculo con Olga tiene que ver con una filosofía que atraviesa su propia vida. “Lo que hay es decir: ‘Esto es lo que me toca vivir, ¿qué hago?’. Embellecer o tratar de buscarle lo lindo a lo que te toca”, expresó. Y agregó: “Yo eso lo tengo en mi vida. Olga embellece hasta la falta de su ojo”.

Durante la charla, la actriz también habló con total sinceridad sobre su historia familiar. Erika es madre de dos hijos y contó que su hijo mayor, Gaspar, vive con parálisis cerebral, una realidad que cambió su vida por completo.

“Entrar en el mundo de la discapacidad cuando no sabés cómo es… Los primeros años lo cuidé yo. Durante diez años dejé de trabajar porque él tiene internación domiciliaria”, recordó.

Sin embargo, lejos de verlo como un drama, la actriz explicó que su mirada fue siempre diferente. “Nunca lo vi como una tragedia, sino como una bendición”, afirmó con emoción en una charla con Infobae.

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UNA HISTORIA QUE INSPIRA

Con el tiempo, Erika empezó a compartir su experiencia públicamente y se sorprendió por la repercusión que generó. Muchos padres que atraviesan diagnósticos similares con sus hijos comenzaron a escribirle para contarle sus historias.

“Muchos me dicen que están destrozados cuando reciben el diagnóstico. Uno me escribió: ‘Te veo a vos y noto que se puede ser feliz’”, contó.

Para la actriz, la maternidad le enseñó a soltar expectativas y a entender que los hijos no llegan al mundo para cumplir los deseos de los padres. “Muchas veces el dolor tiene que ver con el ego. Los hijos no vienen a cumplir nuestras expectativas”, reflexionó.