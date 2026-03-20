La intimidad de la vida de Carlos Tevez volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su carrera dentro de la cancha, sino por el impactante nivel de lujo de su residencia.

En las últimas horas, un video que muestra distintos sectores de su mansión comenzó a circular con fuerza y rápidamente se transformó en tendencia.

Las imágenes se conocieron a partir de una visita muy especial: el exdelantero Carlos Tevez recibió en su casa a dos excompañeros del Manchester United, Patrice Evra y Park Ji-sung, quienes recorrieron la propiedad y compartieron parte de la experiencia en redes.

El material no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones por los detalles y comodidades que exhibe el hogar del “Apache”.

ASÍ ES LA CASA DE CARLOS TEVEZ

Uno de los espacios que más llamó la atención es el sector dedicado exclusivamente a su trayectoria deportiva. Allí, Tevez conserva una colección de trofeos, camisetas enmarcadas y objetos que resumen su paso por algunos de los clubes más importantes del mundo, como Boca Juniors, Juventus y el propio Manchester United.

Entre los recuerdos más destacados aparecen referencias a títulos clave de su carrera, como la Copa Libertadores y la UEFA Champions League, logros que marcaron su consolidación en la élite del fútbol internacional.

El recorrido también deja ver detalles con fuerte carga simbólica, como un metegol personalizado con la forma de La Bombonera, un guiño directo a su vínculo con el club que lo vio nacer y del que es uno de sus máximos ídolos.

La mansión incluye zonas de juegos para sus hijos, lo que refleja una faceta más íntima del exjugador, lejos del ruido mediático y la presión del deporte profesional.

Este equilibrio entre lujo y calidez familiar es uno de los aspectos que más sorprendió a los usuarios, que destacaron cómo conviven en un mismo espacio los recuerdos de una carrera extraordinaria con la vida diaria.