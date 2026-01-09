Lejos del ruido mediático que acompañó durante décadas la carrera de Carlos Tevez, su hija mayor, Florencia, atraviesa un momento de construcción personal.

A los 20 años, la joven comenzó a ganar visibilidad en redes sociales, donde se posiciona como influencer con un estilo propio, sin apelar al peso de su apellido.

Nacida el 1° de abril de 2004, fruto de la relación entre el exfutbolista y Vanesa Mansilla, Florencia creció entre mudanzas, viajes y una exposición inevitable ligada a la figura de su padre.

Así está hoy Florencia Tevez: la hija de Carlos Tevez tiene 20 años y es influencer | Créditos: Instagram @flor_tevez32

En el último tiempo decidió mostrarse en plataformas como Instagram y TikTok.

Así está hoy Florencia Tevez: la hija de Carlos Tevez tiene 20 años y es influencer | Créditos: Instagram @flor_tevez32

ASÍ ESTÁ HOY FLORENCIA, LA HIJA DE CARLOS TEVEZ

En Instagram, apuesta por los retratos, los paisajes y los momentos cotidianos. En TikTok se suma a trends, audios virales y formatos propios de su generación.

Así está hoy Florencia Tevez: la hija de Carlos Tevez tiene 20 años y es influencer | Créditos: Instagram @flor_tevez32

Los viajes ocupan un lugar central en su contenido. En los últimos meses compartió postales desde distintos destinos del exterior, como Estados Unidos y varias ciudades europeas, además de recorridos dentro de la Argentina.

Así está hoy Florencia Tevez: la hija de Carlos Tevez tiene 20 años y es influencer | Créditos: Instagram @flor_tevez32

En cuanto a su vida personal, mantiene un perfil bajo y reservado. Recientemente mostró a su pareja, Joaquín Mansilla, aunque sin profundizar en detalles ni convertir el vínculo en eje de su exposición pública.