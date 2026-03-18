La visita de Reese Witherspoon a Buenos Aires causó furor este martes, cuando se viralizaron fotos de la actriz en el restaurante Roux, en pleno barrio de Recoleta. La protagonista de Legalmente Rubia, que está a punto de cumplir 50 años, se mostró sonriente y relajada junto al chef Martín Rebaudino, uno de los nombres más destacados de la gastronomía argentina.

Desde el propio restaurante compartieron las imágenes en sus redes sociales y celebraron la presencia de la estrella de Hollywood. “¡Un honor haber recibido a @reesewitherspoon en nuestra casa! Gracias por tu calidez y por elegirnos para disfrutar de un momento especial. En Roux, siempre serás bienvenida”, escribieron junto a las fotos que rápidamente se llenaron de comentarios y likes.

Reese Witherspoon (Foto: Instagram @reesewitherspoon)

La actriz, que llegó acompañada por su esposo, el financiero alemán Oliver Haarmann, y un guía, también habría recorrido el MALBA durante su estadía en la ciudad, según contaron algunos testigos en redes sociales.

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Martín Rebaudino nació en La Cumbre, Córdoba, en el seno de una familia de gastronómicos. Sus primeros pasos en la cocina los dio en el restaurante familiar, pero su ambición lo llevó a Buenos Aires para perfeccionarse y construir su propio camino.

En 2014, Rebaudino cumplió uno de sus grandes sueños al abrir Roux, su restaurante de autor en Recoleta. “Luego de haber formado una familia, es el sueño cumplido más importante que tengo hasta hoy. Cuando empecé a compartir este proyecto, muchas voces me prevenían sobre todos los problemas y riesgos que iba a enfrentar”, recordó el chef sobre los inicios de su local, que hoy es un referente de la cocina mediterránea con productos regionales.

Reese Witherspoon visitó al chef Martín Rebaudino en su restaurante (Foto: @reouxresto)

A lo largo de su carrera, Rebaudino acumuló premios y reconocimientos: en 1996 fue elegido mejor Joven Chef, en 2003 recibió el Gorro de Oro y ganó el 1º Premio de Plato con pescado en el Concurso de la Academia Culinaria de Francia. Antes de abrir su propio restaurante, estuvo 19 años al frente de la cocina de Oviedo, uno de los mejores exponentes de la cocina española en el país.

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