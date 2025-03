Las historias de amor siempre fueron una apuesta segura para desconectarnos del mundo y sumergirnos en emociones profundas. Pero, ¿qué ocurre cuando les agregamos un toque de fantasía? Las películas románticas que mezclan romance con elementos sobrenaturales o fantásticos tienen ese poder de atraparnos, haciéndonos olvidar de todo lo demás. Si sos fan de este tipo de historias, no podés perderte “Como si fuera cierto“, disponible en Netflix.

¿De qué trata “Como si fuera cierto“?

“Como si fuera cierto“ es una de esas comedias románticas con un giro original que bien vale la pena redescubrir. Dirigida por Mark Waters, esta película nos transporta a una historia en la que el amor desafía las barreras entre la vida y la muerte. Todo comienza cuando David, un hombre que solo busca tranquilidad, se muda a un nuevo apartamento. Sin embargo, pronto descubre que no está tan vacío como parece: Elizabeth, una joven que nadie más puede ver, insiste en que ese es su hogar. El detalle curioso es que Elizabeth no es un fantasma, pero tampoco está completamente presente, ya que se encuentra en coma en un hospital. Juntos, intentarán descubrir qué la mantiene atrapada en ese estado y, en el proceso, se enamoran.

Aunque suene extraño, la mezcla de lo real y lo sobrenatural funciona de manera increíblemente efectiva. La clave del éxito radica en la química entre los protagonistas, que logran darle frescura, ligereza y profundidad a una historia que podría haber sido predecible. La película está llena de momentos cómicos y escenas románticas que llegan directo al corazón, creando un balance perfecto entre lo emotivo y lo entretenido.

Reparto de “Como si fuera cierto”

Además de los protagonistas Reese Witherspoon y Mark Ruffalo, el elenco incluye a un talentoso grupo de actores que dan vida a otros personajes importantes. Dina Spivey como Abby Brody, mientras que Jon Heder hace de Darryl, Donal Logue interpreta a Jack Hourisckey,e Ivana Milicevic es Katrina, entre otros.

Otro aspecto que destaca en “Como si fuera cierto” es su banda sonora. La canción “Just Like Heaven” de The Cure no solo da título a la película, sino que también refuerza la atmósfera mágica y romántica que envuelve la historia. Esta melodía se convierte en un recordatorio de que, en este cuento moderno, cualquier cosa puede suceder.

Si te gustan las comedias románticas con un toque de fantasía, “Como si fuera cierto” es la película ideal para vos.