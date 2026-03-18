Según contó el periodista Juan Etchegoyen, Fito Páez y Sofía Gala Castiglione habrían dado un paso más allá de la amistad y estarían viviendo un romance.

La información fue revelada en su ciclo digital Mitre Live, donde el conductor aseguró que se trata de un vínculo que viene creciendo desde hace meses, aunque recién ahora habría tomado forma de relación formal.

“A mí me dicen que están juntos ya no como amigos sino como pareja”, afirmó, marcando un giro en el vínculo que Fito Páez y Sofía Gala mantenían públicamente.

Según su relato, el dato comenzó a tomar fuerza a partir de distintas consultas y versiones que recibió en las últimas semanas. Aunque en un principio dudó de la veracidad del rumor, explicó que nueva información lo llevó a convencerse de que la relación existe. “Algo pasó en estos últimos días que hizo que yo tenga que darte certezas”, sostuvo.

Fito Páez y Sofía Gala tienen un romance: “Lo harán público con un motivo muy especial” (Foto: Movilpress)

FITO PÁEZ Y SOFÍA GALA, EN PAREJA

De acuerdo a lo que detalló Etchegoyen, el acercamiento entre el músico y la actriz no es reciente, pero sí habría evolucionado con el tiempo. “Ellos eran muy amigos pero esa amistad se transformó en otra cosa”, explicó, dejando en claro que el cambio en la dinámica habría sido progresivo.

Además, aseguró que el entorno cercano de ambos ya estaría al tanto del vínculo y que la relación avanza con rapidez. “Personas de sus entornos dicen que el romance crece a pasos agigantados”, señaló, sugiriendo que el lazo se consolidó en poco tiempo.

Fito Páez y Sofía Gala tienen un romance: “Lo harán público con un motivo muy especial” Foto: Instagram

“De no mediar inconvenientes lo van a oficializar pronto porque se viene la noticia del año”, lanzó, generando expectativa sobre un eventual anuncio que podría tener gran repercusión mediática.

En la misma línea, agregó que ambos se muestran juntos con frecuencia en ámbitos privados, lo que reforzaría la versión de un vínculo ya consolidado. “Van a todos lados juntos porque se están redescubriendo en esta nueva relación”, aseguró.