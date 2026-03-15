Como todos los fines de semana, la cronista de TN Giuliana Salguero recorre el país realizando móviles en vivo, y este domingo no fue la excepción en Buena Semana, que conduce Fede Wiemeyer, donde protagonizó un momento que asustó a todos los presentes.

La cronista visitó La Cadera, una localidad ubicada a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, en donde se llevaba a cabo La Feria de la Chihca, con stands repletos de productos regionales.

Giuliana Salguero y Federico Wiemeyer (Fotos: capturas TN)

Giuliana se dirigió al puesto de Ana, que había llevado unos picantes para sazonar, y a la cornista se le ocurrió agregárselo a unas empanadas que había conseguido en otro stand cercano.

Leé más:

Una periodista de eltrece se atragantó en Brasil con un camarón sin pelar

GIULIANA SALGUERO PROTAGONIZÓ UN INCÓMODO MOMENTO AL AIRE: CASI SE AHOGÓ Y ASUSTÓ A TODOS

Giuliana le pidió a la feriante que le muestre el “ají quitucho”. “Es como el ají de la mala palabra, pero nativo de esta zona y que pega como no te puedo explicar”, señaló Salguero, mientras Ana probaba uno como si nada.

“Si vos te animás, yo me tengo que animar”, dijo Giuliana, que probó y de inmediato comenzó a sentir el efecto. “Es como una patada a los dientes. ¡Es sabor a fuego!”, admitió, y de inmediato pidió chicha para pasarlo.

Giuliana Salguero (Fotos: captura TN)

“¿Cómo ‘dame chicha’?”, dijo, preocupado, el conductor, y agregó: “No vayas a bajar eso con chicha que vas a terminar mal”. La cronista no hizo caso, y probó la bebida, que la ayudó a relajar la situación tras el susto que les dio a sus compañeros.

Leé más:

El rapto de sinceridad de una señora en vivo que hizo estallar de risa a todos: “Vengo a trabajar…”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.