La notera Giuliana Salguero, de Mediodía Noticias, salió a la calle para preguntarle a la gente sobre los códigos: cuáles respetan y cuáles rompen sin culpa.

En ese contexto, una empleada de un restaurante hizo tentar de risa a todo el noticiero de eltrece con un rapto de sinceridad sin filtros y completamente en vivo.

La mujer confesó que, en más de una ocasión, aplica lo que ella misma bautizó como el “código desvanecido” cuando va a trabajar después de haber tomado algunas copas de más.

Captura de eltrece, Mediodía Noticias.

Sincericidio en vivo: “Tomo, pero vengo lúcida”

Notera (Giuliana Salguero): -Esto se llama “cuestión de códigos”. Por ejemplo, una infidelidad.

Entrevistada: -Eso no se respeta. Yo sí, pero mentalmente no, por los mensajes. Ahora hay muchas aplicaciones.

Notera: -¿Por mensaje sos infiel?

Entrevistada: -Yo no, las otras personas.

Notera: -¿Vos respetás todos los códigos?

Entrevistada: -No, algunos no.

Notera: -¿Cuáles?

Entrevistada: -Por ejemplo, vengo a trabajar con el código “desvanecido”, por el tema de tomar un poquito. Les digo “vengo bien”, pero había tomado. Igual vengo lúcida, bien.

Notera: -Código desvanecido… me gustó eso. Gracias.

En el estudio de eltrece, todos estallaron de risa ante la desopilante confesión. “Hoy es el día de los sincericidios”, comentó el conductor Luis Otero, mientras la notera cerró con humor: “La gente tomó la pastilla de la verdad”.