La modelo argentina Ingrid Grudke volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en redes sociales algunos de los hábitos que forman parte de su estilo de vida saludable.

A sus 50 años, la misionera se muestra en plenitud física y decidió explicar cómo arma sus desayunos y meriendas con recetas simples, nutritivas y pensadas para mantener la energía durante el día.

Reconocida por su disciplina en el entrenamiento y su alimentación equilibrada, Ingrid Grudke suele abrir las puertas de su rutina diaria para mostrar cómo cuida su cuerpo. Reveló dos preparaciones que se convirtieron en infaltables dentro de su dieta: un pan proteico y unos panqueques de avena con naranja.

Ingrid Grudke revela sus desayunos saludables a los 50: dos recetas fit para mantenerse en forma | Créditos: Instagram @ingridgrudke

DESAYUNOS SALUDABLES: DOS RECETAS DE INGRID GRUDKE

Dentro de su alimentación diaria, Grudke destacó dos preparaciones que utiliza con frecuencia para el desayuno o la merienda.

La primera es un pan proteico que prepara con dos claras de huevo, cuatro cucharadas de leche en polvo, una cucharadita de polvo de hornear y sal a gusto. Tras mezclar los ingredientes, coloca la preparación en un molde y la cocina en horno bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

Ingrid Grudke revela sus desayunos saludables a los 50: dos recetas fit para mantenerse en forma | Créditos: Instagram @ingridgrudke

La segunda opción son panqueques de avena con naranja, ideales para comenzar el día con energía. Para prepararlos utiliza media taza de avena, el jugo de una naranja, dos huevos y, de forma opcional, algún endulzante natural.

La mezcla se cocina en una sartén antiadherente durante uno o dos minutos por lado y puede acompañarse con frutas frescas, yogur o miel. Con estas recetas simples, la modelo demuestra que mantener una alimentación saludable no necesariamente implica preparaciones complejas, sino constancia y equilibrio en la rutina diaria.