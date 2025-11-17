Ingrid Grudke habló con MSHOW sobre su nuevo desafío actoral en El Portal, el thriller argentino dirigido por Mariano Argento que ya se estrenó en todos los cines del país.

La actriz expresó su felicidad por formar parte de una propuesta distinta dentro del cine nacional, con una historia que invita a reflexionar y alejarse de los formatos tradicionales.

“Estoy muy feliz con esta película. Mariano Argento me convocó para interpretar un personaje dentro de este thriller psicológico que te hace pensar muchísimo. No es una película clásica como la que estamos acostumbrados a ver, y que me haya elegido para este rol me encantó”, aseguró Grudke, quien participó de la presentación junto a todo el elenco.

INGRID GRUDKE, DE JAPÓN A LA AVANT PREMIERE DE LA PELÍCULA, ¡SIN ESCALAS!

La actriz también sorprendió al contar que llegó directamente desde Japón para asistir a la avant premiere. “Ayer bajé del avión y acá estoy presentando la película, más que contenta. Volví con una energía renovada”, afirmó.

Durante su estadía viajó con su sobrina Ruby, fanática del manga y el animé, y aprovechó para estudiar japonés en una escuela del país asiático.

El Portal ya está disponible en cartelera y Grudke invitó al público a vivir la experiencia sin comparaciones: “Siéntense a ver una película distinta y déjense llevar por la historia. La idea es preguntarse qué harías vos en esa situación”.

La artista cerró con un mensaje claro: “Apoyemos al cine nacional. Es clave ir en los primeros días”.