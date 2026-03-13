Las recientes publicaciones de Wanda Nara desde un exclusivo destino paradisíaco volvieron a generar repercusión en redes sociales.

Esta vez no solo por el lujoso entorno en el que se encuentra, sino por un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: las imágenes son muy parecidas a las que la empresaria compartía años atrás junto a Mauro Icardi.

En las fotos actuales se la ve posando frente al espejo con una bikini rosa y ropa deportiva ligera, mientras que en otras imágenes aparece su pareja de espaldas mirando el mar turquesa desde una villa sobre el agua.

Sin embargo, varios usuarios recordaron que una escena muy similar ya había aparecido en su Instagram en 2018, cuando viajaba a las Islas Maldivas junto al entonces futbolista del Inter.

Escenarios, poses y hasta el estilo de las fotos

Al revisar las publicaciones antiguas del perfil de Wanda, aparecen varias coincidencias que despertaron comentarios.

En enero de 2018, la mediática había compartido imágenes de sus vacaciones con Mauro Icardi donde se la veía:

Posando frente al espejo del baño de la villa con bikini

Foto: @wandanara

Sentada en la terraza sobre el agua mirando el mar

Relajándose en reposeras junto a la piscina privada

Fotografías tomadas por el futbolista, a quien llamaba “mi paparazzi”

Incluso en una de aquellas publicaciones había escrito:“Mi paparazzi @mauroicardi”, dejando en claro que él era quien capturaba muchas de las postales románticas del viaje.

Las redes notaron el detalle

La comparación entre las fotos antiguas y las actuales no tardó en viralizarse. Muchos usuarios señalaron que la estética de las imágenes, los encuadres y hasta algunas poses parecen replicar el estilo de aquellas vacaciones con Icardi.

Las similitudes incluyen:

Selfies frente al espejo del baño de la villa

Fotos del acompañante mirando el océano

Escenas en piscinas privadas sobre el agua

Postales en decks de madera con el mar turquesa de fondo

Aunque Wanda no hizo comentarios al respecto, las coincidencias despertaron curiosidad entre los seguidores, que rápidamente rescataron las publicaciones de hace varios años.

Un destino que marcó distintas etapas de su vida

Las Maldivas fueron durante años uno de los destinos favoritos de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes solían compartir desde allí imágenes de sus vacaciones románticas.

Ahora, tiempo después de su separación, la empresaria volvió a ese escenario paradisíaco, pero acompañada por su nueva pareja, generando inevitablemente comparaciones con el pasado.

Y en redes sociales, donde nada pasa desapercibido, muchos usuarios ya se preguntan si se trata solo de coincidencias… o de un guiño a una etapa que quedó atrás.