La muerte de la Tota Santillán vuelve a generar controversia luego de que surgiera una revelación que encendió nuevas alarmas en torno a la causa. En las últimas horas se conoció que el número de teléfono del histórico conductor habría terminado en manos de un preso, algo que despertó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de la investigación.

Quien decidió hablar públicamente fue Daniela Santillán, hija del presentador, durante una entrevista con Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live. Allí expresó su indignación por lo que considera graves irregularidades en el avance judicial.

LA POLÉMICA POR EL TELÉFONO DE LA TOTA SANTILLÁN

Según explicó Daniela, la línea telefónica de su padre fue dada de baja mientras la causa seguía abierta, lo que permitió que posteriormente quedara nuevamente disponible y fuera utilizada por otra persona.

“El teléfono se dio de baja con una investigación abierta y quedó a la venta. Hoy hay una persona privada de la libertad que tiene esa línea”, aseguró.

La hija del conductor manifestó su preocupación porque, según sostiene, nunca se investigó el contenido de ese número, que podría haber aportado datos clave. “Mi preocupación es por qué no investigaron la línea. Le dieron de baja y todo lo que se tenía que investigar ya no existe”, señaló con evidente enojo.

Durante la entrevista, Daniela también explicó que el celular físico de su padre permanece en la fiscalía, pero que en los últimos meses no se registraron avances.

“El teléfono de mi papá está en la fiscalía y no hubo ningún movimiento en ocho meses desde que hablamos en agosto. Supuestamente la causa se iba a mover, pero no pasó nada”, afirmó.

La Tota Santillán murió a los 57 años (Foto: eltrece)

Además, recordó que el primer pedido que realizó su abogado fue que se analizara el teléfono, ya que podría contener información relevante.

“Lo primero que tenía que hacer la fiscalía era pedir a la empresa que no se hicieran movimientos con esa línea porque estaba bajo investigación, pero nunca se investigó”, sostuvo.

SOSPECHAS DE AMENAZAS ANTES DE SU MUERTE

Daniela también reveló que la Tota Santillán habría recibido amenazas durante un largo tiempo, lo que refuerza sus dudas sobre lo ocurrido. “Mi papá recibía amenazas hace mucho tiempo. La información más importante estaba en el teléfono”, explicó.

Según detalló, desde el momento del fallecimiento el celular permaneció apagado y salió de distintos grupos de WhatsApp, lo que para la familia resulta llamativo.

En su descargo, la hija del conductor también cuestionó el accionar de la Justicia y el modo en que se manejó la investigación desde el inicio. “No se hizo nada. No sé si fue ineficiencia de la Justicia o si alguien pagó para que no hicieran nada”, expresó.

También recordó que el cuerpo de su padre fue entregado a la familia en pocas horas, mientras que otros estudios demoraron mucho más tiempo. “Nos dijeron que se había quitado la vida y no investigaron nada. Él estaba vestido para ir a trabajar cuando murió. Acá hubo una mano negra”, concluyó.