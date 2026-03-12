A un año y medio del fallecimiento de Daniel “La Tota” Santillán, surgió una denuncia que generó indignación en su entorno familiar: el número de teléfono que utilizaba el conductor habría sido vendido mientras la causa judicial aún continúa abierta.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen durante su programa digital Mitre Live, donde aseguró haber recibido el reclamo directo de familiares del presentador.

Según explicó el periodista, la familia de Daniel La Tota Santillán sostiene que el número telefónico no debería haberse transferido debido a que el celular formaría parte de la investigación judicial relacionada con la muerte del animador televisivo.

La familia de Santillán considera que la línea telefónica no podía ser vendida ni reasignada porque el dispositivo estaría bajo análisis en la fiscalía.

Los familiares, además, sostienen que la línea telefónica podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido con Santillán, ya que algunos de ellos continúan sospechando que su muerte podría no haber sido un hecho natural.

“El número ahora lo tendría un presidiario, según la foto que aparece en el perfil de WhatsApp”, contó el periodista.