La Tota Santillán, fallecido en septiembre de 2024, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. A casi un año de su muerte, la Justicia reabrió la investigación para esclarecer si el reconocido conductor “se mató o lo mataron”, según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“La noticia de último momento es que me confirman fuentes judiciales y el abogado de los hijos de la Tota, Juan Pablo Merlo, es que se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor”, dijo Etchegoyen.

El inquietante mensaje de La Tota Santillán a su mejor amigo antes de quitarse la vida / Foto captura

EL MISTERIO EN TORNO A LA MUERTE DE LA TOTA SANTILLÁN

Etchegoyen explicó que “los hijos de Daniel, Daniela y Coco, como también su hermano Horacio, están conmovidos con este movimiento judicial”, y detalló los elementos clave que impulsaron la decisión: “Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota, donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses”.

El periodista también reveló otro punto llamativo: “La puerta trasera de la casa de Daniel estaba abierta y se investigará si alguien ingresó al domicilio en el momento de su muerte”.