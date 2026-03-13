La supuesta relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé volvió a generar revuelo en las últimas horas luego de que desde España surgiera una explosiva versión sobre el origen del vínculo entre la actriz y el delantero del Real Madrid.

La información fue revelada en el programa Mitre Live, donde el periodista Juan Etchegoyen dialogó con el comunicador español Roberto Antolín, quien lanzó una fuerte afirmación sobre la vida sentimental de la protagonista de Élite.

Según Antolín, la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé habría comenzado cuando la actriz todavía estaba en pareja con Nicolás Furtado, reconocido por su papel en El Marginal.

“Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado”, sostuvo el periodista español durante la entrevista.

EL PRESUNTO COMIENZO DEL VÍNCULO ENTRE ESTER EXPÓSITO Y KYLIAN MBAPPÉ

De acuerdo con la información que circula en medios españoles, Expósito y Mbappé habrían comenzado a hablar entre 2021 y 2023, período en el que la actriz mantenía una relación con el actor uruguayo.

“Ester y Kylian empiezan a hablar cuando ella estaba en pareja con Furtado. Incluso me dicen que llegaron a verse en ese momento”, aseguró Antolín desde Madrid.

Aseguran que Ester Expósito engañó a Nicolás Furtado con Kylian Mbappé: la bomba que llega desde España. Crédito: Instagram

El periodista también fue más allá y afirmó que los encuentros entre la actriz y el futbolista se habrían dado a espaldas del actor, lo que habría generado tensiones dentro de la pareja.

“Ester se veía a espaldas de Furtado con Kylian Mbappé”, afirmó el comunicador al detallar la versión que circula en el ambiente mediático europeo.

LA SUPUESTA INFIDELIDAD QUE HABRÍA DETONADO LA SEPARACIÓN

Según la información difundida, la relación con el futbolista francés habría sido uno de los motivos que terminó desencadenando la ruptura entre Ester Expósito y Nicolás Furtado.

“A mí me cuentan que incluso el detonante de la separación de Furtado y Ester fue esta relación que ella tenía con el futbolista francés”, explicó Antolín.

Además, el periodista agregó que el actor uruguayo habría tenido sospechas sobre el vínculo entre ambos, lo que habría complicado aún más la relación.

Mientras tanto, ni Ester Expósito, ni Nicolás Furtado, ni Kylian Mbappé hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas y que ya generan un fuerte impacto en los medios y redes sociales.