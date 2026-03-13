Ailén Bechara estuvo con Luli Fernández en el ciclo “Ellas”, de Infobae, y reveló cómo se encuentra luego de transitar un trastorno de alimentación.

La artista recordó cómo su llegada a Buenos Aires para estudiar y comenzar su carrera coincidió con un período de fuerte presión sobre su imagen física. Poco tiempo después participó en un casting televisivo donde debía aparecer en traje de baño, una situación que, según contó, reforzó las exigencias que ya arrastraba desde su infancia.

“Tal vez nadie me lo exigía, pero yo misma sí”, explicó Ailén Bechara al recordar esa etapa.

La situación llegó a niveles más graves cuando decidió recurrir a métodos que ponían en riesgo su salud. “Me han dado anfetaminas. Hice cualquier cosa”, confesó con crudeza.

Ailén Bechara rompió el silencio sobre su trastorno de alimentación: “No comía en todo el día” (Foto: Instagram/@ailen_bechara)

AILÉN BECHARA Y LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

Ailén Bechara rompió el silencio sobre su trastorno de alimentación: “No comía en todo el día” (Foto: Instagram/@ailen_bechara)

Uno de los momentos que marcó un cambio profundo fue su embarazo: “Cuando me embaracé, me comí todo. Fue mi momento de decir: ‘Soy libre’”, recordó.

Ailén Bechara rompió el silencio sobre su trastorno de alimentación: “No comía en todo el día” (Foto: Instagram/@ailen_bechara)

Lejos de preocuparse por el peso, dijo que vivió esa etapa con felicidad. “Engordé un montón, pero no me importó. Yo era feliz”, relató.