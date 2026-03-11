Un descubrimiento que parece sacado de una película sorprendió a la comunidad científica: investigadores identificaron un tiburón de Groenlandia que tendría cerca de 399 años, lo que lo convierte en el vertebrado más longevo jamás registrado.

Según los estudios, este animal habría nacido en 1627, cuando todavía se vivían los primeros años de la era colonial en América. El dato surge de una investigación internacional que analizó 28 tiburones de Groenlandia capturados de manera incidental por pescadores en las frías y profundas aguas del océano Ártico.

El hallazgo se consolidó a partir de un trabajo publicado en 2016 en la revista Science. Los científicos utilizaron una técnica poco común para determinar la edad de estos animales: la datación por radiocarbono en las lentes oculares, un tejido que no se regenera después del nacimiento.

Comparando los niveles históricos de carbono, los expertos lograron estimar la edad de cada ejemplar. Los resultados fueron asombrosos: la edad promedio de los tiburones analizados fue de al menos 272 años, pero el más grande, de más de 5 metros, alcanzó los 399 años, con un margen de error considerable.

Así, el tiburón de Groenlandia se ganó el título de vertebrado con mayor esperanza de vida conocido.

¿Por qué estos tiburones pueden vivir siglos?

La longevidad extrema de esta especie es un verdadero misterio para la ciencia, pero los investigadores identificaron varias claves:

Crecen apenas 1 centímetro por año , lo que los convierte en uno de los animales de crecimiento más lento del planeta.

Alcanzan la madurez sexual recién a los 150 años .

Tienen un metabolismo muy bajo , adaptado a temperaturas cercanas al congelamiento.

Habitan profundidades de hasta 2.000 metros, donde las condiciones son estables y frías.

Además, estudios recientes sugieren que estos tiburones poseen mecanismos genéticos especiales para reparar el ADN, lo que les permite resistir el envejecimiento y algunas enfermedades.

Cómo es el tiburón de Groenlandia: el gigante silencioso del Ártico

No solo su longevidad llama la atención: el tiburón de Groenlandia es una especie única en muchos sentidos.

Puede medir hasta 7 metros y pesar más de 1.000 kilos .

Nada a menos de 2 km/h , lo que lo hace uno de los tiburones más lentos.

Se alimenta de peces, focas, calamares y restos orgánicos.

Es ovovivíparo y su reproducción es poco frecuente.

A pesar de su capacidad para sobrevivir siglos, enfrenta amenazas como la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en el Ártico.

El hallazgo de este tiburón de casi 400 años no solo asombra por su edad, sino que abre nuevas preguntas sobre los límites de la vida y la resistencia de las especies en los ambientes más extremos del planeta.

