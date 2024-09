La semana pasada, Rosina Beltrán viajó a Brasil para realizar una campaña fotográfica de trajes de baño.

Sin embargo, el viaje no fue solo trabajo, la ex Gran Hermano 2023 aprovechó la paradisíaca estadía para disfrutar del calor y del mar. Lo que no imaginó Rosina fue que en uno de sus chapuzones el fotógrafo Nacho Machado le haría una tremenda broma.

“Hay un tiburón. ¡Cuidado!”, le dijo el camarógrafo, alterando por completo el nado tranquilo y ameno que estaba realizando la uruguaya, quien reaccionó con un grito de pavor: “¡Ay! ¡No me digas esas cosas!”

“No me gusta que me asusten”, le reclamó Rosina al fotógrafo, ya en la orilla, mientras la risa de Machado se escuchaba de fondo.

ROSINA BELTRÁN PASÓ UN MAL MOMENTO EN LA TELEVISIÓN URUGUAYA

Rosina Beltrán pasó un mal momento en la televisión uruguaya tras recibir una desafortunada pregunta de Anahí Lange, en Algo Contigo.

Con el afán de saber más sobre la personalidad de la exparticipante de Gran Hermano 2023, la panelista le hizo una consulta indebida a Rosina y reaccionó visiblemente perturbada: “¡Qué pregunta de mierda!”.

Anahí Lange: - Ro, la gente decía ‘si te hacías o si no te hacías (la niña) en Gran Hermano’, y entre todo eso se habló de un diagnóstico médico, por decirlo de algún modo, que era adolescencia tardía o algo así. ¿Es real?

Luis Alberto Carballo: -¿De quién? ¿De ella?

Anahí: -Claro, médicamente, ¿existe eso?

Rosina Beltrán: -Pará, me estás dejando descolocar. ¡Qué pregunta de mierda!

Anahí: -Porque se hablaba de que eras como muy infantil, por decirlo de algún modo.

Rosina: -Ah, ok, ok.

Anahí: -Y como que existió cierto diagnóstico.

Rosina: -No, la realidad es que no. Me estoy enterando acá. Sí tengo mi lado de inocente, infantil. Me encanta tenerlo y ojalá lo pueda conservar toda mi vida. Pero no, no hay ningún diagnóstico. La gente habla muchas cosas. Se dicen muchas cosas horribles. Pero, por favor, hay que tener mucha consideración con las cosas… Ya estoy curada de espanto.

