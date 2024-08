Un año atrás, cuando aún no estaba confirmado su ingreso a la casa de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán fue a un local que hacen tatuajes en Uruguay e inmortalizó en su boca una palabra muy especial: “Éxito”.

Recordando ese momento, la ex GH compartió con sus seguidores el video del momento que se lo hicieron por segunda vez, porque se le borró rápidamente el primer grabado.

“Hoy hace un año exacto que me hice este tatuaje. Aún no sé cómo me dio. Seguí mi corazonada del momento, jaja”, escribió Rosina en una historia que subió a Instagram.

Acto seguido mostró el trabajo terminado: “Ustedes ya lo conocen. Me acuerdo que lo tuve que repasar, porque a la semana se me había borrado y me quedó. Esperemos que me dure, por muchos años más”.

QUÉ ES EL ÉXITO PARA ROSINA BELTRÁN DE GRAN HERMANO 2023

En marzo, luego de permanecer 104 días en la casa de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán salió del aislamiento y le dio una entrevista a Ciudad Magazine en la que habló del significativo tattoo que lleva en su labio.

“En la boca tenés tatuada la palabra “éxito”. ¿Qué es el éxito para vos?”, le preguntó la periodista Majo Vitale a Rosi.

Y ella respondió: “Me tatué de un día para el otro ¡y me encanta este tatuaje! No se ve, pero me encanta”.

“Éxito es una palabra muy fuerte y significativa. Para mí el éxito es animarse, animarse a hacer todo lo que tengas ganas de hacer en la vida. El éxito es ir por tus sueños, por tus metas, sin importar lo que te diga el resto. Muchas veces por el qué dirán dejamos de hacer cosas”, aseguró Rosina Beltrán.

