A dos semanas y media de la final de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán contó por primera vez que ni bien salió del reality la pasó muy mal y reveló el motivo en Entrometidos por Net.

La uruguaya le contó a Carlos Monti y a su equipo que el fuerte shippeo amoroso que se creó entre ella y Lucía Maidana, sumado a las tremendas declaraciones de amor de la salteña mientras ella aún estaba aislada, la afectaron mucho y lograron desestabilizarla.

ROSINA BELTRÁN: “PASARON MUCHAS SITUACIONES INTERNAS”

Carlos Monti: -¿Con quién sentiste atracción en la casa de Gran Hermano?

Rosina Beltrán: -Hubo varias atracciones. Con Joel quedó ahí y con Luchi se confundieron a veces las cosas, pero somos amigas...

Guillermo Pardini: -Ella quedó más enganchada que vos.

Rosina: -No sé, ahora no. Fue cuando... Tuvimos una charla apenas salí y preferimos cuidar el vínculo.

Monti: -Pero Luchi dejó a la novia por vos.

Rosina: -No dejó a la novia por mí. Ella venía con otras cosas, que yo no las voy a decir. Pero a mí no me hagan cargo, porque no.

Melina Vinci: -Luchi cuando salió se vio confundida y para no dañar a la otra relación y hasta no saber lo que ella sentía (se separó). De hecho, cuando Lucía salió de la casa, nosotros tuvimos una comunicación y dijo “voy a ver cómo me manejo”...

Rosina: -Para mí fue fuerte cuando salí, ver todo eso. Hubo momentos que no los pasé muy bien. Nunca lo conté, pero fue muy fuerte...

Monti: -Pero, ¿por qué no la pasaste bien?

Rosina: -Porque se habló mucho de ese tema, muchas cosas...

Monti: -¿Te lastimó?

Rosina: -Y... pasaron muchas situaciones internas que prefiero guardármelas, pero lo importante es que pudimos mantener el vínculo de amistad. Somos muy amigas con Luchi. ¡Las tres! Con Zoe también.

