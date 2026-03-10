Una simple remodelación en la casa de Andrea del Boca en un exclusivo contry se convirtió en un escándalo, luego de que los pintores hicieran publico que la actriz no saldó en tiempo y forma el trabajo, y tras la desmentida de la familia de la participante de Gran Hermano Generación Dorada, ahora filtraron chats y audios que comprobarían el ardid para bicicletear el pago de 1.600.000 pesos de mano de obra.

“Hace dos años le hicimos un trabajo, le pusimos un producto en el piso del costado de la pileta. Ella nos volvió a contratar porque tenía una rajadura, le pasamos un presupuesto para picar las paredes, hacerle una llave, ponerle revestimiento para que quede la casa nueva. Pero ella solo quería pintar, y era obvio que después se iba a notar”, comenzó Néstor, el contratista.

Declaraciones que iban acompañadas por capturas de pantalla de cómo Andrea no le respondía los mensajes ni llamadas, y le enviaba pagos parciales de 500.000 pesos previa autorización de los hermanos que le administraban el dinero del exterior.

Los chats que comprometen a Andrea del Boca por no pagarle a los pintores de su casa.

“Tres semanas antes del cumpleaños se terminó, faltó un lateral de la pared porque no compró más pintura. Le pedimos un tacho 20 litros que nunca apareció, sino que trajo dos tachos de 4 litros”, continuó al graficar la estrategia para no gastar y además dilatar la situación.

Las excusas de Andrea del Boca para postergar los pagos

Además explicó: “Los picos de las mangueras estaban gastados porque ya estaban las mangueras repodridas, y le pusimos canillas de bronce porque estaban rotas”.

“Ponía excusa de todas formas para poder terminar y pagar... Si vos pagás en cinco meses ya no va a servir, porque las cosas suben todos los días y nosotros vivimos el día a día”, explotó en el audio que envió a Puro Show.

El mensaje de voz que el pintor le había mandado a Andrea del Boca para que le salde la deuda de 1.600.000 pesos.

La clave era que Andrea del Boca ni terminaba de pagar por los trabajos efectuados, ni tampoco dejaba que los obreros vayan a su hogar a finalizarlo. De hecho, a Néstor le quedó una escalera que es fundamental para su oficio y que no logró recuperar.