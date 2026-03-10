Carolina Amoroso abrió su corazón y compartió detalles de la cobertura más extrema de su carrera periodística. Invitada al programa Puro Show, la periodista recordó el momento en que estuvo en Bakhmut, Ucrania, en plena guerra, y cómo enfrentó el miedo mientras las detonaciones sonaban a su alrededor.

Durante la charla, la comunicadora fue consultada sobre si alguna vez sintió que su vida estuvo realmente en peligro durante una cobertura. Sin dudarlo, eligió la experiencia en Ucrania: “En Bakhmut, ahí se escuchaban las detonaciones al aire directamente”.

“Yo, de hecho, tengo como ese video fijado en recordatorio en mi Instagram, porque trataba todo el tiempo de hacer el ejercicio de poner sobre el drama, el contexto de la guerra y las detonaciones permanentes calma sobre el relato”.

Carolina Amoroso en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La periodista explicó que, a pesar del peligro, su objetivo era transmitir la situación con templanza: “Siempre decía, acá yo tengo que ponerle calma y templanza a relatar esta situación, a no imprimir nada de más, porque la situación, la escena se cuenta sola”.

CAROLINA AMOROSO: EL MIEDO, LA FAMILIA Y EL APOYO INCONDICIONAL

En el programa de Pampito y Matías Vázquez, también se habló sobre el impacto que estas coberturas tienen en la vida personal de los periodistas. Carolina Amoroso reconoció el rol fundamental de su marido, Guido Covini, en los momentos más difíciles.

Carolina Amoroso junto a su esposo, Guido Covini, el día que presentaron a Vicente, el hijo de ambos” | Créditos: Instagram @amorosocaro

“En alguna situación por ahí me ha escrito, flaca, tengo un poco de miedo. Una vez, me acuerdo, en Ucrania, en ese viaje, justamente en esa secuencia”, confesó y destacó la generosidad y el apoyo de su pareja, a quien considera un verdadero héroe en su historia personal: “Para mí, si hubiera una cuota de altruismo y heroísmo en mi micro historia personal, es la de él”.

