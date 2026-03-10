El alfajor de milanesa se convirtió en uno de los platos más virales de los bodegones de Buenos Aires. La propuesta es simple y contundente: dos milanesas grandes y bien crocantes que funcionan como tapas, con un relleno generoso en el medio. Entre las versiones más tentadoras aparece la que suma salsa bolognesa, queso y otros ingredientes bien abundantes.
La idea se popularizó especialmente gracias a Sinfín Bodegón, un restaurante que abrió en 2024 y rápidamente se volvió tendencia por sus platos gigantes y pensados para compartir. Entre ellos se destaca justamente el “alfajor de milanesa”, con distintos rellenos a elección.
Cuando se prepara en casa, la clave está en lograr una milanesa bien dorada y crocante, un relleno abundante y una salsa bolognesa espesa que le dé humedad sin arruinar la textura.
Ingredientes para el alfajor de milanesa
- 4 milanesas de carne grandes
- 2 huevos
- 2 tazas de pan rallado
- 1 taza de harina
- 200 g de queso mozzarella o provolone
- 1 taza de salsa bolognesa
- 1 cebolla caramelizada
- aceite para freír
- sal y pimienta
Procedimiento
- Salar las milanesas y pasarlas por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
- Freírlas en abundante aceite caliente hasta que queden bien doradas y crocantes.
- Calentar la salsa bolognesa en una sartén hasta que esté espesa y bien caliente.
- Colocar una milanesa como base y sumar queso, cebolla caramelizada y una buena cantidad de bolognesa.
- Tapar con otra milanesa y llevar unos minutos al horno para que el queso se funda.
- Servir caliente y cortar como si fuera un alfajor gigante.
El secreto del plato está en el contraste: crocante por fuera, relleno cremoso en el medio y una salsa intensa que termina de darle carácter.
También se puede sumar panceta crocante, jamón o provolone gratinado para hacerlo todavía más potente. En muchos bodegones incluso se sirve con papas fritas y porciones grandes pensadas para compartir.
