El alfajor de milanesa se convirtió en uno de los platos más virales de los bodegones de Buenos Aires. La propuesta es simple y contundente: dos milanesas grandes y bien crocantes que funcionan como tapas, con un relleno generoso en el medio. Entre las versiones más tentadoras aparece la que suma salsa bolognesa, queso y otros ingredientes bien abundantes.

La idea se popularizó especialmente gracias a Sinfín Bodegón, un restaurante que abrió en 2024 y rápidamente se volvió tendencia por sus platos gigantes y pensados para compartir. Entre ellos se destaca justamente el “alfajor de milanesa”, con distintos rellenos a elección.

Cuando se prepara en casa, la clave está en lograr una milanesa bien dorada y crocante, un relleno abundante y una salsa bolognesa espesa que le dé humedad sin arruinar la textura.

Ingredientes para el alfajor de milanesa

4 milanesas de carne grandes

2 huevos

2 tazas de pan rallado

1 taza de harina

200 g de queso mozzarella o provolone

1 taza de salsa bolognesa

1 cebolla caramelizada

aceite para freír

sal y pimienta

Alfajor de milanesa con queso y papas fritas, un clásico argentino. Foto: Sinfín bodegón

Procedimiento

Salar las milanesas y pasarlas por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que queden bien doradas y crocantes. Calentar la salsa bolognesa en una sartén hasta que esté espesa y bien caliente. Colocar una milanesa como base y sumar queso, cebolla caramelizada y una buena cantidad de bolognesa. Tapar con otra milanesa y llevar unos minutos al horno para que el queso se funda. Servir caliente y cortar como si fuera un alfajor gigante.

El secreto del plato está en el contraste: crocante por fuera, relleno cremoso en el medio y una salsa intensa que termina de darle carácter.

También se puede sumar panceta crocante, jamón o provolone gratinado para hacerlo todavía más potente. En muchos bodegones incluso se sirve con papas fritas y porciones grandes pensadas para compartir.

