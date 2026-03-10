Este fin de semana, Amalia Granata estuvo en La Noche de Mirtha, con Mirtha Legrand, y dejó una reflexión vinculada a su hijo.

La diputada provincial por Santa Fe empezó por contar cómo es su día a día y enseguida introdujo detalles sobre la condición del niño de 9 años.

“Tengo mi propio partido y mi fundación, que se llama ‘Somos Vida’, tiene que ver con el derecho a la vida. Firmamos un convenio con España para contar con una aplicación para los chicos que tienen TDA y dislexia”, empezó Amalia Granata con contundencia.

Amalia Granata reveló que su hijo de 9 años tiene TDA y dislexia: “No es discapacitado”. Foto de Instagram

AMALIA GRANATA: “MI HIJO TIENE TDA Y DISLEXIA”

La política expresó: “Mi hijo tiene hiperactividad y no se puede quedar quieto ni concentrarse en una sola cosa. Está concentrado en todo lo que pasa a su alrededor. Tienen una mente brillante los chicos con TDA”.

Enseguida agregó detalles sobre cómo se llegó al diagnóstico: “Las maestras empezaron a notar en primer grado, cuando la lectoescritura se le dificultaba. Detectaron la dislexia, es una neurodivergencia”.

Y añadió: “Desde ahí, nos convocaron y las psicopedagogas diagnosticaron TDA y dislexia. Tengo que viajar a España para traer la aplicación al país, para mejorar el desarrollo de los chicos con estas problemáticas”.

Finalmente, Granata se mostró optimista: “Ojalá a los funcionarios les interese. Yo tengo los recursos para llevarlo a la psicopedagoga y estarle encima, pero quien no puede, sufre mucho y hasta pueden dejar el colegio. Incluso, algunas maestras no tienen los recursos suficientes para llevar adelante estos casos”.