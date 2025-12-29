Amalia Granata habló en Intrusos sobre el futuro académico de su hija Uma Fabbiani y reveló qué carrera eligió para comenzar el año próximo en la universidad.

La charla surgió luego de que la panelista recordara que, durante su infancia, Uma llegó a reclamarle por los escándalos mediáticos que la rodeaban.

“¿Y a ella no le gusta nada esto del medio?”, le preguntó Adrián Pallares al aire. Fue entonces cuando Granata explicó que su hija encontró una opción que combina el mundo de ambos padres: el suyo y el del Ogro Fabbiani.

Amalia Granata en Intrusos, América.

Amalia Granata reveló qué carrera universitaria estudiará su hija Uma Fabbiani

“Sí, va a estudiar periodismo deportivo”, respondió sin dudar. Y agregó que la joven estuvo entre dos alternativas vinculadas al deporte: “Estaba entre nutrición para el deporte o periodismo deportivo”.

Orgullosa, Amalia destacó el perfil de Uma y su facilidad frente a las cámaras: “Ella es todo el deporte. Va a estudiar periodismo deportivo y es re desenvuelta con las cámaras”, concluyó, en referencia a esta nueva etapa que comenzará el año próximo.