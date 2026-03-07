Zaira Nara volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir una serie de selfies donde se mostró completamente desnuda. Si bien intentó esquivar cualquier tipo de censura con poses cuidadas, las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una catarata de reacciones entre sus seguidores.

Las postales fueron tomadas durante uno de sus últimos viajes y estuvieron acompañadas por una breve frase: “Frío afuera”. A partir de ese detalle, muchos usuarios interpretaron que las fotos podrían formar parte del material que registró durante su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno.

Zaira Nara impactó con selfies al desnudo y generó revuelo en redes. CRÉDITO: Instagram

ZAIRA NARA: SELFIE ÍNTIMA

Mientras algunos internautas le advirtieron que estaba “jugando con fuego” al publicar ese tipo de contenido, sus fanáticos más fieles se mostraron sorprendidos por el costado más osado que dejó ver en esta oportunidad.

Ya de regreso en la Argentina, la modelo también dio que hablar tras mostrarse en un desfile realizado en la Facultad de Derecho. Allí, compartió un video subiendo por la tradicional escalinata del edificio, lo que dio pie a un comentario irónico por parte de un usuario que puso en duda que pudiera ingresar a estudiar en ese lugar.

“Hasta ahí llega, no entra ni a palos”, le escribieron. Sin embargo, Zaira no dejó pasar la chicana y respondió con contundencia: “Ojo eh, puede que sí”.