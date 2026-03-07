Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano 2001, se casaron en 2007 y en 2016 llegó Félix, su único hijo. A la hora de elegir un colegio para el niño, la pareja optó por una institución ubicada en Tigre.

El colegio acumula más de 60 años de historia en el distrito. La propuesta abarca nivel inicial, primario y secundario, lo que le da continuidad a los alumnos a lo largo de toda su formación.

A eso se suman el área de educación física y educación artística.

Ximena Capristo y Gustavo Conti / Fuente: Instagram

Además, el inglés ocupa un lugar estratégico, integrado desde los primeros años. En paralelo, el colegio impulsa un programa de robótica, programación y nuevas tecnologías.