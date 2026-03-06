Fede Hoppe y Macarena Rinaldi decidieron darse un regalo muy especial: las primeras vacaciones en familia junto a su hija Amanda, quien cumplió un añito el pasado 15 de enero.

El destino elegido fue nada menos que Miami, y el productor fue el primero en anunciarlo con una selfie desde el avión junto a su pareja y la beba: “Nos fuimos. Primer viaje con Amanda.”

Desde allá, la pareja fue compartiendo postales del viaje: vistas al mar desde el balcón del hotel, momentos de relax en la pileta y una de las más tiernas: Fede leyéndole un cuento a Amanda al borde de la pileta. Puro amor.

VACACIONES SÍ, PERO CON AURICULARES PUESTOS

Lo que también llamó la atención fue la imagen que compartió Maca: sentada frente a su computadora, con auriculares de trabajo y una sonrisa enorme.

Y lo explicó con sus propias palabras: “Y desde donde esté, sigo trabajando. Me energiza, me hace bien. Celebro cada día hacer lo que amo.”

Fede Hoppe y Maca Rinaldi se fueron de vacaciones a Miami con Amanda y ella no para de trabajar. Crédito: Instagram

Lo que estaría haciendo desde Miami no sorprende a quienes la siguen: Maca se recibió de Licenciada en Psicología el 16 de diciembre de 2024, con Amanda ya en brazos, cerrando una carrera que cursó mientras era bailarina profesional y luego mamá