El primer tráiler oficial de Lanterns, la esperada serie del DC Studios basada en Linterna Verde (Green Lantern) y producida y supervisada por James Gunn para HBO Max, ya está disponible y generó debate entre los fanáticos del Universo DC.

El avance, que muestra a Aaron Pierre como John Stewart y Kyle Chandler como Hal Jordan, logró captar la química y tensión entre ambos personajes, aunque dejó a muchos seguidores con ganas de ver más acción concreta de los poderes característicos de los Green Lanterns.

En el tráiler, las escenas enfatizan más los roces de ego y las pruebas a las que se enfrenta Stewart bajo la tutela de Jordan, intercambiando desafíos y momentos de alta tensión.

LA SERIE DE LOS GREEN LANTERNS ESTRENÓ TRÁILER Y DIVIDIÓ OPINIONES

Sin embargo, críticos y fans han señalado que el avance falla en mostrar cómo los anillos de los Lanterns generan efectos visuales y poderes emblemáticos, un elemento clave en la mitología original de los cómics que muchos esperaban ver.

A pesar de esas críticas, el contenido visual incluye escenas de vuelo y momentos dramáticos que buscan capturar el tono de la historia. El teaser fue subido después de filtraciones y ha encendido la conversación sobre si la serie prioriza el estilo por sobre la esencia superheroica que caracteriza a los personajes.

Con estreno previsto para agosto de 2026 en HBO Max, Lanterns sigue siendo uno de los proyectos más esperados dentro del renovado DCU, con la promesa de expandir el universo narrativo que James Gunn y Peter Safran están construyendo.

