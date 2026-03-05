A horas de brindar su show en el Autódromo de Rosario, el primero de los que hará en Argentina, el cantante español Alejandro Sanz ya está instalado en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, lugar del que salió al mediodía y donde tuvo un encuentro con sus fans.

En Buenos Aires, el artista se presentará el 6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su gira internacional “¿Y ahora qué?”, con la que está recorriendo distintos países de América Latina.

Luego de estos shows, continuará su paso por el país el 8 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

LAS PRIMERAS FOTOS DE ALEJANDRO SANZ EN BUENOS AIRES

Las presentaciones en Argentina marcan su vuelta al país luego de casi tres años desde su última visita. La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico y repasa, además, los grandes éxitos que consolidaron su carrera a lo largo de más de tres décadas.

Así son los shows de Alejandro Sanz en Argentina

El espectáculo que trae Alejandro Sanz a la Argentina combina música, tecnología y una puesta en escena de gran escala. Sobre el escenario lo acompañan ocho músicos, mientras que la estructura del show requiere 12 camiones para su traslado, lo que refleja la magnitud del tour internacional.

La producción incluye cámaras distribuidas en distintos puntos del predio, pantallas gigantes y un sistema de sonido optimizado para conciertos a cielo abierto.