Con una primera fecha completamente agotada y a poco más de un mes de sus shows en Buenos Aires, Alejandro Sanz se prepara para protagonizar un acontecimiento histórico: será el primer artista en presentarse en el nuevo formato del Campo Argentino de Polo, en dos fechas únicas los días 6 y 7 de marzo.

El 6 de marzo ya está sold out, mientras que el 7 de marzo es la última fecha disponible.

El artista español llegará al país en el marco de su gira 2026, marcando no solo su esperado reencuentro con el público argentino, sino también la inauguración de un renovado diseño del Campo Argentino de Polo, pensado para ofrecer una experiencia superadora de shows a cielo abierto.

Alejandro Sanz. Foto: prensa

Cómo será el show de Alejandro Sanz en Buenos Aires

Con una gira que recorre 45 ciudades en 8 países, Alejandro Sanz desplegará en cada destino un show de gran escala, acompañado por 8 músicos en escena y una impactante puesta técnica transportada en 12 camiones.

El espectáculo contará con cámaras de última generación y una pantalla concavoconvexa de más de 300 metros cuadrados, diseñada especialmente para crear una experiencia visual inmersiva desde cualquier punto del venue.

Además, habrá cámaras distribuidas en todo el predio, incluso entre el público, lo que permitirá una conexión más cercana e íntima con el artista. Para llevar adelante esta experiencia, el equipo internacional de Alejandro Sanz, compuesto por 34 personas, se fusionará con el staff local, alcanzando un total de cerca de 100 profesionales por concierto.

El nuevo diseño del Campo Argentino de Polo

El nuevo diseño del Campo Argentino de Polo.

El nuevo formato del Campo Argentino de Polo propone mejor visibilidad desde todos los sectores, una optimización integral del sonido, mayor comodidad en las circulaciones internas, nuevas propuestas gastronómicas y accesos facilitados por múltiples medios de transporte. Todo esto, en un entorno verde único dentro de la ciudad de Buenos Aires, ideal para conciertos de gran escala.

Campo Argentino de Polo

En este contexto, Alejandro Sanz ofrecerá un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones de su nueva etapa creativa, en un espectáculo diseñado especialmente para un venue que invita a vivir la música desde otro lugar, combinando cercanía, potencia y emoción.

Entradas Alejandro Sanz: precios y ubicaciones

Las entradas para Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo se consiguen a través de enigmatickets.com.