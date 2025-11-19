Después de arrasar en tiempo récord con la venta de entradas y agotar por completo su primera presentación en el Campo Argentino de Polo, Alejandro Sanz confirma una segunda fecha en Buenos Aires para 2026. El artista español regresa al país para presentar su esperado nuevo álbum “¿Y ahora qué +?”, en medio de un furor total entre sus fans argentinos.

Entradas y fechas confirmadas Alejandro Sanz en Argentina 2026

6 de marzo | Campo Argentino de Polo | AGOTADO

7 de marzo | Campo Argentino de Polo | NUEVA FECHA

Entradas a la venta desde el jueves 20 de noviembre a las 16 h Disponibles en Enigmatickets.com, con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago.

Precios de las entradas Alejandro Sanz en Campo Argentino de Polo

Un regreso esperado: su nuevo álbum y una gira mundial

Alejandro Sanz continúa sumando presentaciones alrededor del mundo con su Tour 2026, mientras comienza la cuenta regresiva para el estreno de “¿Y ahora qué +?”, un trabajo que incluye colaboraciones con grandes figuras de la música internacional.

El multipremiado artista vuelve a la Argentina como parte de sus primeras fechas confirmadas para Latinoamérica, desatando una enorme expectativa entre sus seguidores, que siempre reciben su visita con emoción.

Shows en Argentina: Rosario, Buenos Aires y Córdoba

Tras el éxito de sus conciertos en 2023 —donde reunió a más de 100.000 personas—, Alejandro Sanz anunció su regreso con estas fechas: